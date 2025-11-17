Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:13

Кучеров вышел на третье место по голам за «Тампу»

Павел Лопатко

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на третье место по голам в истории команды, сообщает пресс-служба НХЛ.

В игре регулярного чемпионата с «Ванкувером» (2:6) 32-летний Кучеров забил гол. Эта шайба стала для него 365-й за «Тампу» в регулярных чемпионатах. По этому показателю он сравнялся Мартином Сен-Луи и уступает Стивену Стэмкосу (555) и Венсану Лекавалье (383).

В сезоне-2025/26 Кучеров в 16 матчах набрал 16 (8+8) очков.

2

  • shurikfromkaragay

    Лекавалье должен обогнать в этом сезоне.

    17.11.2025

  • Apei

    Слабоваты в этом сезоне, и куч, и команда

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Никита Кучеров
    Стивен Стэмкос
    НХЛ
    ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
    Венсан Лекавалье
    Читайте также
    В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
    Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
    Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
    Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
    Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
    В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
    Популярное видео
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров и Капризов против Макдэвида и Маккиннона
    Лучшие бомбардиры НХЛ на 17 ноября: Маккиннон продолжает лидировать
    Русский вечер в Сент-Поле: Капризов — герой овертайма, а наследник Овечкина прервал безголевую серию
    «Детройт» обыграл «Рейнджерс», Панарин сделал результативный пас
    Капризова признали второй звездой матча «Миннесота» — «Вегас»
    Капризов забил 11-й гол в сезоне НХЛ
    «Миннесота» переиграла «Вегас», Капризов забил в овертайме
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя