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НХЛ

Сегодня, 06:32

Кучеров вышел на третье место по очкам за сезон в НХЛ среди действующих игроков

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ уступила «Флориде» (3:5).

Таким образом, 30-летний россиянин набрал 147 (44+103) очков в в регулярном чемпионате и плей-офф. Форвард обошел нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля по очкам за один сезон среди действующих игроков. Больше очков за один сезон набирали только форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (173 очка, сезон-2022/23) и форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (149 очков, сезон-2008/09).

«Тампа» уступает в серии со счетом 0-3. Четвертый матч пройдет 28 апреля и начнется в 0:00 мск.

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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