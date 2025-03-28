Кучеров вышел на первое место в истории «Тампы» по количеству матчей с минимум 3 очками

28 марта, 09:30
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет гол и три результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой».
Таким образом, Кучеров провел свой 104-й матч, в котором ему удалось набрать как минимум три очка и вышел на чистое первое место в истории «Тампы» по этому показателю, обойдя нападающего Стивена Стэмкоса (103)
Более того, Кучеров в 32-й раз за карьеру в НХЛ провел матч, в котором ему удалось набрать как минимум четыре очка. По этому показателю россиянин вышел на третье место в лиге среди действующих хоккеистов, повторив достижение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Первое место по этому показателю занимает форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (42). На втором месте располагается нападаюший «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (40).
Всего в этом сезоне на счету 31-летнего россиянина 68 матчей, в которых забросил 32 шайбы и отдал 73 результативные передачи.