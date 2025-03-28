Кучеров вышел на первое место в истории «Тампы» по количеству матчей с минимум 3 очками

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет гол и три результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой».

Таким образом, Кучеров провел свой 104-й матч, в котором ему удалось набрать как минимум три очка и вышел на чистое первое место в истории «Тампы» по этому показателю, обойдя нападающего Стивена Стэмкоса (103)

Более того, Кучеров в 32-й раз за карьеру в НХЛ провел матч, в котором ему удалось набрать как минимум четыре очка. По этому показателю россиянин вышел на третье место в лиге среди действующих хоккеистов, повторив достижение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Первое место по этому показателю занимает форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (42). На втором месте располагается нападаюший «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (40).