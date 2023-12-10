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НХЛ

Сегодня, 12:21

Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по количеству матчей с 3 и более очками за игру

Руслан Минаев
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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«Тампа» на выезде обыграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Нападающий гостей Никита Кучеров забил победный гол в овертайме, набрав за игру 3 (2+1) очка.

Россиянин провел 73-й матч за «Лайтнинг», в котором набирал три очка и больше.

Кучеров вышел на второе место по этому показателю в истории «Тампы», догнав Мартена Сан-Луи. Лидирует в списке форвард Стивен Стэмкос, который провел 97 игр с 3 и более очками.

Купер о Кучерове: «Сейчас он играет лучше, чем когда выиграл «Харт Трофи»

Мартен Сан-Луи
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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