Кучеров является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic.

Данный приз вручается лучшему игроку по итогам плей-офф Кубка Стэнли.

Топ-8 претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic:

1. Никита Кучеров, «Тампа» — 17,6 процентов голосов;

2. Джек Айкел, «Вегас» — 14,7 пооцентов;

3. Кейл Макар, «Колорадо» — 11,8 процентов;

4. Коннор Хеллибак, «Виннипег» — 8,8 процентов;

4. Натан Маккиннон, «Колорадо» — 8,8 процентов;

4. Джейк Оттинджер, «Даллас» — 8,8 процентов;

7. Андрей Василевский, «Тампа» — 5,9 процентов;

7. Остон Мэттьюс, «Торонто» — 5,9 процентов.

В этом сезоне на счету 31-летнего россиянин 37 голов и 84 результативные передачи в 78 матчах. Он стал обладателем «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир лиги в регулярном чемпионате.