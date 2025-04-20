Кучеров является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic

20 апреля, 20:52
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic.
Данный приз вручается лучшему игроку по итогам плей-офф Кубка Стэнли.
Топ-8 претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic:
1. Никита Кучеров, «Тампа» — 17,6 процентов голосов;
2. Джек Айкел, «Вегас» — 14,7 пооцентов;
3. Кейл Макар, «Колорадо» — 11,8 процентов;
4. Коннор Хеллибак, «Виннипег» — 8,8 процентов;
4. Натан Маккиннон, «Колорадо» — 8,8 процентов;
4. Джейк Оттинджер, «Даллас» — 8,8 процентов;
7. Андрей Василевский, «Тампа» — 5,9 процентов;
7. Остон Мэттьюс, «Торонто» — 5,9 процентов.
В этом сезоне на счету 31-летнего россиянин 37 голов и 84 результативные передачи в 78 матчах. Он стал обладателем «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир лиги в регулярном чемпионате.