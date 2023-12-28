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НХЛ

Сегодня, 08:21

Кучеров забросил 300-ю шайбу в НХЛ

Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:3) забросил свою 300-ю шайбу в лиге.

Кучеров стал 11-м российским хоккеистом в истории НХЛ, достигшим отметку в 300 голов.

Лучшие российские снайперы в истории НХЛ:

1. Александр Овечкин — 828 шайб

2. Евгений Малкин — 484

3. Сергей Федоров — 483

4. Александр Могильный — 473

5. Илья Ковальчук — 443

6. Павел Буре — 437

7. Алексей Ковалев — 430

8. Вячеслав Козлов — 356

9. Алексей Яшин — 337

10. Павел Дацюк — 314

11. Никита Кучеров — 300

30-летний Кучеров лидирует в списке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2023/24, форвард набрал 58 (24+34) очков в 35 матчах.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
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