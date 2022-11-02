Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ, Капризова — третьей

Форварда «Тампы» Никиту Кучерова признали второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает пресс-служба НХЛ.

29-летний россиянин отличился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в матче против «Оттавы» (4:3). В текущем сезоне Кучеров провел 10 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков.

Третьей звездой игрового дня признан форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. В матче против «Монреаля» (4:1) он забросил две шайбы. 25-летний россиянин в текущем сезоне провел 10 матчей, в которых набрал 13 (8+5) очков.

Первая звезда игрового дня — нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который отметился голом и четырьмя результативными передачами в матче против «Нэшвилла» (7:4).