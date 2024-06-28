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Сегодня, 10:36

Кучерова раскритиковали в США за поведение на церемонии вручения наград НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова раскритиковали в социальных сетях из-за поведения на церемонии вручения наград НХЛ.

С критикой выступил бывший арбитр НХЛ Тим Пил.Он упрекнул россиянина в отсутствии заинтересованности.

Во время церемонии у Кучерова случился диалог с ведущим церемонии:

— Как ты? Выглядишь не очень.

— Всё хорошо.

— Ты можешь завоевать второй в карьере «Харт Трофи». Куда денешь первый?

— Он у меня в офисе.

— Сколько энтузиазма! Какие мысли по поводу следующего сезона? Чего бы ты хотел достичь?

— Попробую выиграть Кубок Стэнли, — ответил Кучеров.

«Примерно такой же энтузиазм он проявил на Матче звезд НХЛ. Прояви уважение к болельщикам, которые поддерживают тебя и платят за билеты, чтобы посмотреть на тебя, что позволяет тебе зарабатывать миллионы в год. Стыдно!», — прокомментировал слова хоккеиста Пил.

Пользователи в соцсетях объяснили поведение Кучерова тем, что ведущий плохо имитировал русский акцент и издевался над культурой российского игрока.

31-летний Кучеров стал вторым в голосовании за «Харт Трофи». Он уступил в борьбе за награду нападающему «Колорадо» Нэйтану Маккиннону.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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