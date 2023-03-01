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Сегодня, 08:58

Куик разочарован тем, что «Лос-Анджелес» обменял его в «Коламбус»

Иван Торопцев
Корреспондент
Джонатан Куик.
Фото USA Today Sports
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Вратарь Джонатан Куик недоволен тем, что «Лос-Анджелес» принял решение обменять его в «Коламбус», сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

«Сказать, что Куик расстроен из-за обмена — это преуменьшить его отношение к ситуации. Вся команда была подавлена после сегодняшней игры с «Виннипегом», несмотря на победу. Думаю, все было видно по лицу Анже Копитара, который забросил 4 шайбы. Непростая сделка, «Кингз» расстаются с легендой клуба», — написал Серавалли.

37-летний Куик выступает за «Лос-Анджелес» с момента прихода в НХЛ в 2007 году, он дважды выигрывал Кубок Стэнли вместе с клубом.

Куик отправится в «Коламбус» в обмен на голкипера «Блю Джекетс» Йоонаса Корписало.

Джонатан Куик
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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Источник: «Лос-Анджелес» обменял Куика в «Коламбус» на Гаврикова и Корписало

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