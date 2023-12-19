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НХЛ

Сегодня, 15:01

Кулемин считает, что Малкин долго играет в НХЛ благодаря своему профессионализму

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулемин считает, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин до сих пор играет на высоком уровне в НХЛ благодаря профессиональному отношению.

«Он большой профессионал, правильно себя готовит и правильно готовится к матчам. Хочу пожелать ему, чтобы он провел сезон без травм, играл как можно больше», — приводит слова Кулемина ТАСС.

37-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с клубом он трижды выигрывал Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), становился самым ценным игроком регулярного чемпионата (2012) и Кубка Стэнли (2009), а также становился лучшим бомбардиром регулярного сезона (2009, 2012).

Источник: https://tass.ru/sport/19575367
Евгений Малкин
Николай Кулемин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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