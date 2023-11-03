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НХЛ

Сегодня, 08:54

Куликов — о матче с «Детройтом»: «Боб был невероятен»

Виктория Кравченко
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Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов отметил игру голкипера Сергея Бобровского в матче с «Детройтом» (2:0). Россиянин отразил все 22 броска по воротам и оформил свой первый шат-аут в текущем сезоне.

«Я знал, что мы хороши при игре в меньшинстве. Нам просто нужна была уверенность. Очевидно, что наш лучший нейтрализатор большинства соперника — это вратарь. Боб был невероятен», — цитирует Куликова пресс-служба клуба.

Российский защитник Дмитрий Куликов отметился голевой передачей. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 22 броска и был признан первой звездой встречи.

Дмитрий Куликов
Сергей Бобровский
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Флорида Пантерз
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