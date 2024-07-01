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Сегодня, 17:27

Куликов подпишет четырехлетний контракт с «Флоридой»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов подпишет новый контракт с клубом, сообщает журналист Боб Маккензи.

По сведениям источника, 33-летний россиянин заключит соглашение на четыре года со средней зарплатой в 1,15 миллиона долларов.

Куликов выступает за «Флориду» с 2023 года. В минувшем сезоне он набрал 20 (1+19) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 24 играх плей-офф защитник отметился двумя результативными передачами. Вместе с «Пантерз» Куликов впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

Дмитрий Куликов
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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