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Сегодня, 07:19

Куликов повторил достижение Кертиса Макиленни в НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. В финальной серии «Пантерз» победили «Эдмонтон» (2-1).

33-летний хоккеист стал вторым игроком в истории, который выступал за восемь разных команд НХЛ и выиграл Кубок Стэнли. Первым является канадец Кертис Макиленни, взявший трофей в 2020 году с «Тампой».

Куликов вернулся в «Пантерз» в сезоне-2023/24, ранее он играл за клуб с 2009-го по 2016 года. Также россиянин выступал за «Баффало», «Виннипег», «Нью-Джерси», «Эдмонтон», «Миннесоту», «Анахайм» и «Питтсбург».

Дмитрий Куликов. После 16 лет в Америке Куликов взял Кубок Стэнли! И спас «Флориду» в решающем моменте финала

Дмитрий Куликов
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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