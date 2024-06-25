Куликов повторил достижение Кертиса Макиленни в НХЛ

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. В финальной серии «Пантерз» победили «Эдмонтон» (2-1).

33-летний хоккеист стал вторым игроком в истории, который выступал за восемь разных команд НХЛ и выиграл Кубок Стэнли. Первым является канадец Кертис Макиленни, взявший трофей в 2020 году с «Тампой».

Куликов вернулся в «Пантерз» в сезоне-2023/24, ранее он играл за клуб с 2009-го по 2016 года. Также россиянин выступал за «Баффало», «Виннипег», «Нью-Джерси», «Эдмонтон», «Миннесоту», «Анахайм» и «Питтсбург».