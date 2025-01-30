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Сегодня, 07:13

Куликов сыграл 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Куликов стал третьим россиянином, сыгравшим 1000 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
Дмитрий Куликов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Матч против «Лос-Анджелеса» (3:0) стал для российского защитника «Флориды» Дмитрия Куликова 1000-м в регулярных чемпионата НХЛ.

Он сыграл 588 матчей за «Пантерз». Ранее он играл за «Виннипег» (170 матчей), «Миннесоту» (80), «Анахайм» (61), «Баффало» (47), «Нью-Джерси» (38), «Эдмонтон» (10) и «Питтсбург» (6).

34-летний Куликов стал третьим россиянином, который достиг этой отметки. Ранее только Александр Овечкин из «Вашингтона» (1460 матчей) и Евгений Малкин из «Питтсбурга» (1192 матча) сыграли более тысячи матчей в регулярках.

Дмитрий Куликов
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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