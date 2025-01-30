Куликов сыграл 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Куликов стал третьим россиянином, сыгравшим 1000 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

Матч против «Лос-Анджелеса» (3:0) стал для российского защитника «Флориды» Дмитрия Куликова 1000-м в регулярных чемпионата НХЛ.

Он сыграл 588 матчей за «Пантерз». Ранее он играл за «Виннипег» (170 матчей), «Миннесоту» (80), «Анахайм» (61), «Баффало» (47), «Нью-Джерси» (38), «Эдмонтон» (10) и «Питтсбург» (6).

34-летний Куликов стал третьим россиянином, который достиг этой отметки. Ранее только Александр Овечкин из «Вашингтона» (1460 матчей) и Евгений Малкин из «Питтсбурга» (1192 матча) сыграли более тысячи матчей в регулярках.