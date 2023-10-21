Купер: «Между «Тампой» и «Торонто» есть некоторое зарождающееся соперничество»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

«Я действительно думаю, что между нами двумя есть некоторое зарождающееся соперничество, потому что, когда вы играете против друг друга в плей-офф несколько лет подряд, в обеих командах есть небольшой огонь. Для нас это лето определенно было долгим, а для них — немного короче. Две команды хотят вернуться туда, где они были. И с командами в дивизионе, которые преследуют нас, эти игры становятся еще более масштабными. Каждый раз, когда «Торонто» и «Тампа» встречаются, получается веселая игра, так что все должно быть хорошо», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

В последних двух сезонах команды встречались в плей-офф, каждая из которых одержала одну победу. «Тампа» выбила «Торонто» в первом раунде в 2022 году, а в 2021-м сильнее оказались «Мэйпл Лифс».