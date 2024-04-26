Купер — о 0-3 в серии с «Флоридой»: «Тампе» нужны завтра на льду те, кто будет верить»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился мнением о третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (3:5).

«Тяжело, когда ты попадаешь в подобные ситуации и тебе приходится об этом говорить, но самый главный разговор был о том, что нам нужны завтра на льду те, кто будет верить. А если ты не веришь, значит, не приходи, так что посмотрим, сколько парней придут завтра», — приводит слова Купера журналист Крис Кренн.

«Тампа» уступает в серии со счетом 0-3. Четвертый матч пройдет 28 апреля и начнется в 0:00 мск.