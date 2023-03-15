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Сегодня, 10:20

Купер: «Игра Хейгела расцветает рядом с Кучеровым и Пойнтом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:1) оценил игру форвардов команды.

«Пойнт и Кучеров умеют играть в лучший хоккей, а Хейгел — рабочая пчела. Он просто идет и идет вперед. Его атакующая сторона игры действительно расцветает рядом с этими двумя парнями. Он действительно сделал шаг вперед», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

В матче с «Дэвилз» Хейгел набрал 3 (1+2) очка, Кучеров забил гол, у Пойнта результативная передача.

Брэйден Пойнт
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Джон Купер
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