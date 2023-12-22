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НХЛ

Сегодня, 09:53

Купер — о победе над «Вегасом»: «Тампа» была эмоциональна, итоговый счет нам понравился»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (5:4).

«Вегас» — действующие чемпионы, у них лучший результат в лиге. Они приезжают к нам, а мы должны показать, что мы умеем. Сегодня мы были эмоциональны, и итоговый счет нам понравился. Мы должны быть уверены, что день за днем мы будем делать то, что сделали сегодня», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Тампа» с 37 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Вегас» с 47 очками — на первой строчке «Запада».

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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