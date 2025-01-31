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Сегодня, 08:44

Кузьменко обменяли из «Калгари» в «Филадельфию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Кузьменко.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко обменян в «Филадельфию», сообщает журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

Также в «Филадельфию» перешел еще один форвард «Флэймз» — Джейкоб Пеллетье. Кроме того, клуб получил два выбора на драфте: 2-й раунд в 2025 году и 7-й раунд в 2028 году.

Взамен «Калгари» взял форвардов Джоэла Фараби и Моргана Фроста.

Кузьменко выступал за «Калгари» с февраля 2024 года. В текущем сезоне 28-летний россиянин набрал 15 (4+11) очков в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Филадельфия Флайерз
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