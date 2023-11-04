Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:15

Кузьменко объяснил, почему игроки «Ванкувера» не радовались голам в ворота «Сан-Хосе», начиная со второго периода

Игорь Рабинер
Обозреватель
Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко в интервью «СЭ» рассказал, почему он и другие игроки «Кэнакс», начиная со второго периода, не радовались голам в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (10:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

— Это было бы неуважением к сопернику, — объяснил Кузьменко. — Если ты забиваешь шестой гол и далее, то радоваться и кричать — недостойно. Так делать нельзя. Забил? Молодец, езжай на лавку.

— А была ли во втором перерыве при счете 8:0 установка от Рика Токкета обязательно забить десять? Или, может, игроки между собой об этом говорили?

— Наоборот. Добивать здесь — не в почете. Первое и второе звено по сравнению с другими матчами очень мало выходили во втором и третьем периодах именно поэтому. В большинстве уже выходит третье звено. Акцент делается на уважение к той команде и ее игрокам.

Андрей Кузьменко. «Зачем грузиться числом голов? Хочу просто помочь «Ванкуверу» далеко пройти в плей-офф». Интервью Кузьменко после 10:1 с «Сан-Хосе»
Андрей Кузьменко
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
0
Читайте также
Флаг-футбол был включен в программу Олимпийских игр 2028 года
Неймар рассказал, как прошла операция на колене
В Азербайджане задержан лидер избивавшей жителей Петербурга группировки
Грушко назвал закрытие Балтики для России закрытием ее для всех стран
В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Ванкувера» — о Кузьменко: «Когда мы выигрываем, меня мало волнует, кто именно забивает»