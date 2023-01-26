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Сегодня, 08:23

Кузьменко претендует на зарплату 5-6 миллионов долларов в год по новому контракту с «Ванкувером»

Виктория Кравченко
Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports
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Российский форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко может получать 5-6 миллионов долларов в год по новому контракту с клубом, сообщает Twitter Кевина Уикса.

По данным источника, стороны ведут переговоры на данный момент. Агент игрока Дэн Мильштейн сообщил, что россиянин намерен заключить краткосрочное соглашение на один-два года с зарплатой около 6 миллионов долларов.

26-летний игрок проводит первый сезон в НХЛ и делит четвертое место в списке лучших бомбардиров «Ванкувера» с защитником Куинном Хьюзом.

Кузьменко набрал 43 (21+22) очка при полезности «плюс 7» в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Андрей Кузьменко
ХК Ванкувер Кэнакс
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