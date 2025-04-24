Кузьменко признан третьей звездой второго матча «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

Нападающий Андрей Кузьменко признан третьей звездой второй второго матча между «Лос-Анджелесом» и «Эдмонтоном» (6:2) в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, сообщает пресс-служба лиги.

Россиянин отметился в игре голом и результативной передачей. Второй звездой матча стал форвард «Кингз» Анже Копитар с голом и ассистенстским хет-триком. Первой звездой был признан нападающий Андриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 2 гола и 2 результативные передачи.

Счет в серии стал 2-0 а пользу «Кингз». Третий матч состоится на льду «Эдмонтона» в субботу, 26 апреля. Начало игры — 05.00 по московскому времени.