Кузьменко забил самый быстрый гол «Лос-Анджелеса» в Кубке Стэнли с 2014 года

Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил шайбу в матче с «Эдмонтоном» (6:5) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Россиянин открыл счет уже на третьей минуте (2.49) первого периода. Гол стал самым быстрым в истории «Кингз» в плей-офф НХЛ с 2014 года. Тогда форвард Мариан Габорик открыл счет на 34-й секунде.

«Лос-Анджелес» открыл счет в серии — 1-0. Следующая игра пройдет на домашней арене «Кингз» в четверг, 24 апреля. Начало — в 05.00 по московскому времени.