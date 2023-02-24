Кузьменко забросил шайбу «Сент-Луису» и продлил свою голевую серию до 4 матчей

Сегодня, 08:26
Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:2 ОТ).
Его гол на 60-й минуте матча позволил «Ванкуверу» перевести игру в овертайм.
Эта шайба стала для него 27-й в текущем сезоне. Россиянин продлил свою голевую серию до четырех матчей.
В текущем сезоне 27-летний Кузьменко провел за «Кэнакс» 57 матчей и набрал 51 (27+24) очко.
Его команда занимает 12-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 51 очко за 58 игр.