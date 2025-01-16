Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:55

Кузнецов, Грушников и Соколов сделали по результативному пасу в матче фарм-клубов «Калгари» и «Аризоны»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Калгари Ранглерз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Тусон» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Калгари» российские защитники Ян Кузнецов и Артем Грушников сделали по результативной передаче, российский форвард фарм-клуба «Аризоны» Егор Соколов также отметился голевым пасом.

В текущем сезоне 22-летний Кузнецов провел 38 матчей в АХЛ, в которых набрал 13 (2+11) очков. У 21-летнего Грушникова 4 (1+3) очка в 30 играх, 24-летний Соколов набрал 28 (13+15) очков в 35 встречах.

Егор Соколов
АХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Калгари Флэймз
Читайте также
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
СМИ чуть не уволили Ротенберга. А кто вообще мог его «убрать» из СКА?
ВС РФ поразили инфраструктуру крупнейшего хранилища газа в Львовской области
На Украине сообщили о появлении противотанковых ежей на границе с Белоруссией
Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России
Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет
Сегодня
Вчера
Неделя