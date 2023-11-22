Кузнецов из-за болезни не сыграет с «Баффало»

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пропустит матч против «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Он не будет играть. Он готовится к возвращению. Заболел в начале недели, пропустил несколько дней и еще не готов на 100 процентов», — сказал главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери. Его слова приводит The Hockey News.

В текущем сезоне 31-летний россиянин набрал 8 (3+5) очков в 14 матчах НХЛ. Он пропустил последний матч «Вашингтона» против «Коламбуса» (4:3), который проходил 19 ноября.

«Вашингтон» сыграет с «Баффало» в ночь на 23 ноября. Начало встречи — в 03.00 по московскому времени.