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Сегодня, 20:39

Кузнецов из-за болезни не сыграет с «Баффало»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пропустит матч против «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Он не будет играть. Он готовится к возвращению. Заболел в начале недели, пропустил несколько дней и еще не готов на 100 процентов», — сказал главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери. Его слова приводит The Hockey News.

В текущем сезоне 31-летний россиянин набрал 8 (3+5) очков в 14 матчах НХЛ. Он пропустил последний матч «Вашингтона» против «Коламбуса» (4:3), который проходил 19 ноября.

«Вашингтон» сыграет с «Баффало» в ночь на 23 ноября. Начало встречи — в 03.00 по московскому времени.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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