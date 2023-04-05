Кузнецов назвал матч, после которого «Вашингтон» потерял шансы на плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал невыход команды в плей-офф НХЛ.

«Я думаю, что игра с «Питтсбургом» (3:4, 26 марта), вероятно, решила все, — цитирует The Hockey News Кузнецова. — Я знаю, что оставались шансы на плей-офф, но в значительной степени тот матч был самой важной игрой года. И если мы хотели бороться за выход в розыгрыш Кубка Стэнли, мы должны были победить. Это [пропуск Кубка Стэнли] тяжело. Но мы по-прежнему профессионалы и по-прежнему хотим побеждать. Мы хотим играть для болельщиков, потому что они приходят и поддерживают нас. Для нас очень важно выиграть одну игру или несколько из оставшихся».

«Столичные» потеряли шансы на попадание в восьмерку лучших в Восточной конференции из-за победы «Флориды» над «Баффало» (2:1).

«Вашингтон» не сыграет в плей-офф впервые с сезона-2013/14, команда занимает 13-е место в таблице «Востока» с 77 очками в 77 матчах.