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НХЛ

Сегодня, 22:59

Кузнецов назвал матч, после которого «Вашингтон» потерял шансы на плей-офф НХЛ

Евгений Кузнецов (слева).
Фото Charles LeClaire, USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал невыход команды в плей-офф НХЛ.

«Я думаю, что игра с «Питтсбургом» (3:4, 26 марта), вероятно, решила все, — цитирует The Hockey News Кузнецова. — Я знаю, что оставались шансы на плей-офф, но в значительной степени тот матч был самой важной игрой года. И если мы хотели бороться за выход в розыгрыш Кубка Стэнли, мы должны были победить. Это [пропуск Кубка Стэнли] тяжело. Но мы по-прежнему профессионалы и по-прежнему хотим побеждать. Мы хотим играть для болельщиков, потому что они приходят и поддерживают нас. Для нас очень важно выиграть одну игру или несколько из оставшихся».

«Столичные» потеряли шансы на попадание в восьмерку лучших в Восточной конференции из-за победы «Флориды» над «Баффало» (2:1).

«Вашингтон» не сыграет в плей-офф впервые с сезона-2013/14, команда занимает 13-е место в таблице «Востока» с 77 очками в 77 матчах.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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