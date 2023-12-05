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Сегодня, 00:00

Кузнецов объяснил, почему у него не получается стабильно набирать очки

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о не самом удачном для него старте сезона.

— Вам 31 год, за плечами — почти 700 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, Кубок Стэнли и звание лучшего бомбардира в нем. В какой степени, на ваш взгляд, вы реализовали свой талант в лиге?

— Не мне судить. Люди постоянно хотят от меня большего, и я сам хочу. Но в первую очередь я командный игрок и стараюсь играть в командный хоккей. Где-то стоит, наоборот, на себя одеяло чуть-чуть потянуть во время игры, придержать шайбу, — но немножко стесняюсь это делать, в этом и есть проблема — что где-то стараюсь не бросить, а отдать пас, чтобы не обидеть партнера.

В этом — моя изюминка с детства, и уже поздно что-то менять. Всегда стараюсь сыграть на партнера, получить удовольствие от передачи. Отдал, открылся — это такой хоккей с контролем шайбы, которого мы всегда придерживались. Игра меняется, но надеюсь, что я — один из последних динозавров, кто так видит хоккей. К счастью, с партнерами мы в этом плане совпадаем. Остается только подправить личную статистику.

— Это правда — у вас 9 (4+5) очков в 19 матчах. Не думаю, что вам самому это нравится, если сравнить с вашими ровесниками Кучеровым и Панариным. С чем вы это связываете, и не чувствуете ли, что в «Вашингтоне» у вас пропала мотивация?

— Хочется и голы забивать, и передачи отдавать, и матчи выигрывать. Но бывают иногда моменты, когда не получается. Нужно преодолеть этот период. Думаю, что будет в этом сезоне отрезок, когда на протяжении пяти-шести игр подряд пойдут очки и голы — и после этого все наладится. Просто нужно ждать этого момента, надеяться и работать над тем, чтобы он наступил. И, когда моменты придут — использовать их.

— Но почему пока не выходит?

— Если бы я знал, то уже решил бы эту проблему.

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Евгений Кузнецов (хоккей)
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