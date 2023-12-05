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НХЛ

Сегодня, 00:30

Кузнецов объяснил свои слова о возможном обмене из «Вашингтона»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о передаче «Скользкий лед», где выразил недовольство клубной организацией «Столичных», объяснив это шуткой.

— Ваши слова в программе Дениса Казанского, Андрея Николишина и Сергея Гимаева «Скользкий лед» об обмене Дмитрия Орлова: «Такое чувство, что в этой организации тех, кто хочет там быть, выгоняют, а тех, кто не хочет — оставляют», — это даже не тонкий, а толстый намек, что вы не против сменить обстановку.

— Это было сказано в определенном контексте. Мы весь день ходили, шутили, ведущие меня постоянно подкалывали... Мы с ними давно общаемся, они хорошие люди, и у этих разговоров была своя атмосфера. К сожалению, не все правильно поняли мои слова. Наверное, я такой человек — позитивный, открытый, и не задумывался о какой-то неверной интерпретации. Никогда никого не хотел оскорбить, тем более публично. Что было, то прошло, не хотелось бы все это ворошить. Все уже проехали, забыли.

— То есть, если говорить о вашем отношении к «Кэпиталз», то у вас сейчас четкий настрой быть в этом клубе?

— У меня — да. Наслаждаюсь каждым днем, с большим удовольствием прихожу сюда, пытаюсь поменять себя, поменять игру и приносить больше пользы команде. Даже когда бывают плохие дни, все равно стараюсь делать что-то хорошее, чтобы команда побеждала. Повторюсь: рад оказаться в ситуации, когда у меня 4+6, но мы выиграли десять матчей из двенадцати, чем у меня было бы 10+10, но мы победили бы в двух играх из последних десяти. Счастлив, что если проблема есть, то она — моя личная, а не командная!

Евгений Кузнецов. «Горжусь, что Гретцки критикует парня с ЧТЗ, который бутылки собирал!» Кузнецов — о карьере в НХЛ

Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК Вашингтон Кэпиталз
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