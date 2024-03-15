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15 марта, 09:26

Кузнецов отпраздновал дебютный гол за «Каролину» своим фирменным жестом

Хоккеист Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов отпраздновал дебютный гол за «ураганов» своим фирменным жестом.

31-летний форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:0).

С 6 февраля по 2 марта Кузнецов проходил программу помощи игрокам НХЛ. После этого «Вашингтон» выставил форварда на драфт отказов, затем отправил в фарм-клуб в АХЛ, а впоследствии обменял в «Каролину».

За «ураганов» 31-летний нападающий сыграл 4 матча, в которых набрал 1 (1+0) очко.

«Харрикейнз» занимают четвертое место в Восточной конференции, набрав 86 очков в 66 матчах.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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