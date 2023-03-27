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Сегодня, 21:56

Кузнецов отреагировал на информацию об обмене из «Вашингтона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал информацию о том, что может быть обменян в другую команду.

«Честно говоря, комментировать особо нечего. Вы знаете, как это работает. Это просто люди, которые пытаются сделать что угодно, чтобы получить лайки или твиты в соцсетях. Я говорил с ними и спросил: «Откуда это исходит?» Так что... сейчас даже говорить не о чем.

Вижу ли я свое будущее в «Кэпиталз»? Да, конечно. Оба ребенка выросли и родились здесь, я счастлив тут, мне нравятся партнеры по команде. Мне все нравится. Но никогда не знаешь, что будет. Это не всегда зависит только от меня», – цитирует Кузнецова журналист Том Гулитти.

Ранее сообщалось, что Кузнецов хочет покинуть «Кэпиталз» и запрашивает обмен. В текущем сезоне 30-летний россиянин набрал 53 (12+41) очка в 73 матчах НХЛ.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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