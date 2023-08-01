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Сегодня, 20:19

Кузнецов отреагировал на попадание в топ худших контрактов «Вашингтона»

Виктория Кравченко
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в эфире Telegram-канала «Хоккей на Кинопоиске» прокомментировал рейтинг The Athletic. Контракт игрока стал худшим в команде и среди россиян в НХЛ.

Он заявил, что доказывать никому ничего не будет, отметив, что для него важнее всего было залечить свои травмы. Он считает, что людям проще всего загнобить, чем узнать истиную причину.

«Главное же — обсудить поверхностную информацию, кого-то загнобить, загрязнить. Наверное, весь смысл жизни в этом заключается — читать такую ерунду. Это то, что людям всегда интересно. А добрые интервью, сопереживания — то, что никому не нужно», — сказал Кузнецов.

Ранее он также рассказал, что узнал о возможном обмене из «Вашингтона» в СМИ.

Кузнецов стал лучшим ассистентом «Вашингтона» в сезоне-2022/23. Всего 31-летний россиянин сыграл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков. В прошедшем сезоне «Вашингтон» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф НХЛ.

Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК Вашингтон Кэпиталз
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