Кузнецов получил повреждение в матче с «Сан-Хосе». До этого он нанес травму вратарю «Шаркс»

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе».

В конце второго периода сразу два игрока «Шаркс» постарались провести силовой прием против россиянина. В итоге, форвард был вынужден покинуть площадку, держась за правую руку.

Отметим, что до этого Кузнецов отличился в этом матче. Причем в этом моменте он столкнулся с вратарем «Шаркс» Кааппо Кяхкеном.

Россиянин врезался в голкипера, который после контакта не сразу смог подняться со льда. Он должен был покинуть площадку, чтобы пройти обследование на возможное сотрясение.