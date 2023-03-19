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Сегодня, 23:08

Кузнецов получил травму в матче с «Миннесотой»

«Вашингтон» — «Миннесота».
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой». В начале третьего периода 30-летний россиянин попал под силовой прием защитника Мэтью Дамбы.

Кузнецов смог самостоятельно уйти в подтрибунное помещение. Судьи встречи не усмотрели нарушения правил в действиях хоккеиста «Дикарей».

За россиянина вступился одноклубник Ти Джей Оши, который подрался с Дамбой. По итогам эпизода «Вашингтон» остался в меньшинстве — Оши и Дамба получили 5-минутные штрафы за драку, но хоккеист «Кэпиталз» был признан ее зачинщиком и получил малый штраф.

Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
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