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Сегодня, 19:56

Кузнецов пошутил, что недоволен дублем Овечкина «Рейнджерс» вместо хет-трика

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Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал дубль бывшего партнера по «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в домашнем матче НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3).

«Плохо, что Овечкин забросил всего две шайбы. Надо было хет-трик делать. Если серьезно, Саня молодец! Желаю ему удачи и успеха», — сказал Кузнецов Metaratings.ru.

30 октября 39-летний Овечкин забросил 856-ю и 857-ю шайбы в НХЛ. В нынешнем сезоне россиянин отметился четырьмя голами и тремя ассистами в восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ и приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Источник: Metaratings
Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)

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