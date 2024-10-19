Кузнецов поздравил Малкина с 500-й шайбой в НХЛ: «Легенда, блин, что сказать»

Форвард СКА Евгений Кузнецов прокомментировал 500-ю шайбу нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в НХЛ.

«Малыч — легенда, блин, что сказать. Всегда хорошо с ним общаемся, когда встречаемся. Поздравляю его, это крутой хоккеист, всегда был одним из лучших. В первую очередь, поздравляют его родителей, семью. Для них это очень важно. Сам Малкин об этом уже, наверное, забыл, ходит там просто... А для родителей это очень важно», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

17 октября «Питтсбург» дома в овертайме обыграл «Баффало» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 38-летний Малкин сделал три результативные передачи и забросил шайбу, которая стала для него 500-й в НХЛ. Он стал вторым россиянином, достигшим этой отметки, после Овечкина.