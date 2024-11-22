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Сегодня, 16:30

Кузнецов — Овечкину: «Отдохнешь, свеженьким... ну если уж не в этом году, так на следующий точно побьешь»

Микеле Антонов
Корреспондент
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин и бывший хоккеист клуба Евгений Кузнецов
Александр Овечкин (слева) и Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов в комментарии «СЭ» пожелал хоккеисту «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину скорейшего восстановления от травмы.

39-летний Овечкин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Пресс-служба «Вашингтона» объявила, что россиянин выбыл на срок от 4 до 6 недель в связи с переломом левой малоберцовой кости.

«Сашка, Александр-ювелир, давай, не переживай! Нога зарастет, все будет хорошо. Я тебя знаю. 4 недели паузы — тебе только еще лучше будет. Отдохнешь, свеженьким... Ну если уж не в этом году, так на следующий точно побьешь! Поэтому давай, брат, всего самого наилучшего. Поправляйся. Посидишь дома. Побольше наговорил бы еще чего-нибудь прикольного, но телевидение, сам понимаешь. особо нельзя. Я человек сейчас солидный, уверенный. Здоровья, всем привет. Пока-пока!» — сказал Кузнецов «СЭ».

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
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