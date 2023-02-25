Кузнецов признан второй звездой матча «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3).

30-летний россиянин забил 2 гола сделал 2 результативные передачи.

Первой звездой признан нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, который набрал 3 (2+1) очка. Третья звезда — вратарь «Кэпиталз» Дарси Кемпер, отразивший все 23 броска из 26.

В текущем сезоне Кузнецов провел 60 матчей, в которых набрал 49 (11+38) очков. «Вашингтон» прервал серию из шести поражений подряд и занимает 10-е место в турнирной таблице «Востока» (64 очка).