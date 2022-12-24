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Сегодня, 06:38

Кузнецов о голе Овечкина в пустые ворота: «Полмира была бы зла на меня, если бы я забил сам»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал второй гол Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

«Наверное, я бы чувствовал себя плохо, если забил бы сам. Да половина мира, наверное, была бы зла на меня. Знаете, у меня много ненавистников...» — приводит слова Кузнецова журналистка Саманта Пэлл.

Овечкин забросил вторую шайбу в матче с «Джетс» в пустые ворота. При этом до гола 37-летний россиянин не стал бросать по воротам, а отдал пас на Кузнецова, но тот вернул шайбу Овечкину.

Овечкин забросил 802-ю шайбу и обошел по этому показателю Горди Хоу, заняв единоличное второе место по заброшенным шайбам в лиге. Удерживает рекорд по количеству голов в НХЛ Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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