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Сегодня, 10:13

Кузнецов прокомментировал победу над «Айлендерс» в первом матче плей-офф НХЛ

Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов поделился эмоциями от победы над «Айлендерс» (3:1) в стартовом матче первого раунда Кубка Стэнли.

В прошедшей встрече 31-летний россиянин отличился заброшенной шайбой и результативной передачей. Игрока признали первой звездой матча.

«Для меня это был долгий и трудный сезон, все шло не так. В первой игре плей-офф для меня была величайшая возможность начать заново», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Евгений Кузнецов. Кузнецов вернулся! Забил первый гол в плей-офф и стал первой звездой матча

Кузнецов перешел в «Каролину» в марте этого года в результате обмена из «Вашингтона». Всего за «Харрикейнз» он провел 21 матч, набрав 9 (3+6) результативных очков.

Вторая игра серии между командами состоится 23 апреля. Начало — в 02.30 мск.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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