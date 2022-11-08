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Сегодня, 08:15

Кузнецов о победе «Вашингтона» над «Эдмонтоном»: «Наконец, мы можем вздохнуть с облегчением»

Иван Торопцев
Корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов прокомментировал победу своей команды над «Эдмонтоном» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин набрал 4 (2+2) очка и стал первой звездой встречи.

«В нескольких последних матчах мы хорошо играли, но шайба не хотела залетать в ворота соперников. В любом случае рано или поздно мы должны были начать реализовывать моменты. Мы играли неплохо, но недостаточно хорошо для того, чтобы побеждать.
Надеюсь, после сегодняшнего матча мы начнем двигаться вперед, потому что мы победили действительно сильного противника. Теперь мы, наконец, можем вздохнуть с облегчением. Я чувствовал, что когда мы пропускали, мы все равно не сдавались. Все сохраняли позитив и поддерживали друг друга, мы всегда стараемся помогать друг другу. Сейчас нам непросто, нам не хватает тех, кто травмирован, в первую очередь — защитников», — сказал в интервью пресс-службе «Кэпиталз» Кузнецов.

Благодаря победе над «Эдмонтоном» «Вашингтон» прервал свою серию из четырех поражений подряд. «Кэпиталз» занимают 12-е место в таблице Восточной конференции с 14 очками в 14 играх.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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