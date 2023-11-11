Сегодня, 07:52
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:2).
«Мы хорошо начали, но потом пропустили пару голов на старте третьего периода. В итоге мы одержали победу — это все, что имеет значение. Для нас было очень важно победить, особенно после поражения. Тренеры посмотрят, над чем стоит поработать, и мы обязательно это исправим», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.
Кузнецов забросил две шайбы, форвард Александр Овечкин отметился голевой передачей.
«Вашингтон» набрал 14 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 7-й строчке — 15 очков.