Кузнецов — о матче с «Нью-Джерси»: «Мы одержали победу — это все, что имеет значение»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:2).

«Мы хорошо начали, но потом пропустили пару голов на старте третьего периода. В итоге мы одержали победу — это все, что имеет значение. Для нас было очень важно победить, особенно после поражения. Тренеры посмотрят, над чем стоит поработать, и мы обязательно это исправим», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Кузнецов забросил две шайбы, форвард Александр Овечкин отметился голевой передачей.

«Вашингтон» набрал 14 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 7-й строчке — 15 очков.