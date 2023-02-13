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Сегодня, 04:16

Кузнецов о поражении от «Сан-Хосе»: «Верю, что эта игра и этот результат обязательно сделают нас лучше»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (1:4). Россиянин отметился единственным голом команды.

«Я думал, что этот гол придаст нам импульс, но, к сожалению, это не произошло. Тяжелое поражение, но я верю, что эта игра и этот результат обязательно сделают нас лучше», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» остался на седьмой строчке на «Востоке» с 62 очками. «Сан-Хосе» набрал 45 очков и находится на 13-м месте в Западной конференции.

Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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