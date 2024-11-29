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Сегодня, 22:31

Кузнецов считает, что Мичкову нужно научиться меньше обращать внимания на критику

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов поделился мнением о выступлениях форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова в НХЛ.

«Ему нужно впитывать всю необходимую информацию. Даже если что-то не получается, нельзя сдаваться. Наоборот, нужно слушать советы и работать дальше. Если на тебя кричат или давят, нужно научиться проглатывать это, переворачивать страницу и возвращаться на следующий день с улыбкой на лице», — цитирует Кузнецова североамериканский портал RG.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ на счету 19-летнего Мичкова 17 очков (8+9) в 22 матчах.

Матвей Мичков. «В жилах этого парня лед». В Америке уверены, что Мичков — в гонке за «Колдер Трофи»

Источник: RG
Евгений Кузнецов (хоккей)
Матвей Мичков
ХК Филадельфия Флайерз
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