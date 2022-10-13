Кузнецов сыграл 600-й матч в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел 600-й матч в НХЛ. Юбилейной для него стала первая встреча нового сезона-2022/23 против «Бостона».

Кузнецов был выбран под общим 26-м номером на драфте в 2010 году. В НХЛ он дебютировал в марте 2014-го.

Всю свою карьеру в североамериканской лиге Кузнецов провел в «Кэпиталз». На его счету 496 очков: 153 гола и 343 голевые передачи.