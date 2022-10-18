Кузнецов ударил соперника клюшкой в матче против «Ванкувера»

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (6:4) ударил соперника клюшкой.

В одном из игровых эпизодов Кузнецов не смог переиграть вратаря, упал, а затем получил легкий толчок от защитника «Ванкувера» Берроуза. Нападающий поднялся на ноги и ударил соперника клюшкой.

В этом матче Кузнецов оформил ассистентский хет-трик. Он помог забить Джону Карлсону, Конору Шири и Александру Овечкину.

В следующем матче «Вашингтон» 21 октября встретится с «Оттавой».