Кузнецов ударил соперника клюшкой в матче против «Ванкувера»

Сегодня, 08:58
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (6:4) ударил соперника клюшкой.
В одном из игровых эпизодов Кузнецов не смог переиграть вратаря, упал, а затем получил легкий толчок от защитника «Ванкувера» Берроуза. Нападающий поднялся на ноги и ударил соперника клюшкой.
В этом матче Кузнецов оформил ассистентский хет-трик. Он помог забить Джону Карлсону, Конору Шири и Александру Овечкину.
В следующем матче «Вашингтон» 21 октября встретится с «Оттавой».