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Сегодня, 08:58

Кузнецов ударил соперника клюшкой в матче против «Ванкувера»

Мария Гусева

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (6:4) ударил соперника клюшкой.

В одном из игровых эпизодов Кузнецов не смог переиграть вратаря, упал, а затем получил легкий толчок от защитника «Ванкувера» Берроуза. Нападающий поднялся на ноги и ударил соперника клюшкой.

В этом матче Кузнецов оформил ассистентский хет-трик. Он помог забить Джону Карлсону, Конору Шири и Александру Овечкину.

В следующем матче «Вашингтон» 21 октября встретится с «Оттавой».

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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