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Сегодня, 21:18

Кузнецов выбыл из-за травмы после силового приема защитника «Миннесоты»

Мария Гусева
Евгений Кузнецов.
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пропустит несколько дней из-за повреждения верхней части тела, сообщил журналист Том Гулитти в Twitter.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:5) 30-летний россиянин попал под силовой прием защитника Мэтью Дамбы. Кузнецов смог самостоятельно уйти в подтрибунное помещение.

В сезоне-2022/23 Кузнецов провел 70 матчей и набрал 51 (12+39) очко.

«Вашингтон» проиграл второй матч подряд и занимает 10-е место в Восточной конференции (73 очка).

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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