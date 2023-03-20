Кузнецов выбыл из-за травмы после силового приема защитника «Миннесоты»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пропустит несколько дней из-за повреждения верхней части тела, сообщил журналист Том Гулитти в Twitter.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (3:5) 30-летний россиянин попал под силовой прием защитника Мэтью Дамбы. Кузнецов смог самостоятельно уйти в подтрибунное помещение.

В сезоне-2022/23 Кузнецов провел 70 матчей и набрал 51 (12+39) очко.

«Вашингтон» проиграл второй матч подряд и занимает 10-е место в Восточной конференции (73 очка).