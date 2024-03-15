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НХЛ

15 марта, 03:36

Кузнецов забросил первую шайбу после обмена из «Вашингтона» в «Каролину»

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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«Каролина» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». На 9-й минуте второго периода счет стал 3:0.

Шайбу забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Для него это первый гол за «Харрикейнз».

Ворота «Пантерз» в этой встрече защищает российский голкипер Сергей Бобровский.

С 6 февраля по 2 марта Кузнецов проходил программу помощи игрокам НХЛ. После этого «Вашингтон» выставил форварда на драфт отказов, затем отправил в фарм-клуб в АХЛ, а впоследствии обменял в «Каролину».

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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