Кузнецов забросил первую шайбу после обмена из «Вашингтона» в «Каролину»

«Каролина» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». На 9-й минуте второго периода счет стал 3:0.

Шайбу забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Для него это первый гол за «Харрикейнз».

Ворота «Пантерз» в этой встрече защищает российский голкипер Сергей Бобровский.

С 6 февраля по 2 марта Кузнецов проходил программу помощи игрокам НХЛ. После этого «Вашингтон» выставил форварда на драфт отказов, затем отправил в фарм-клуб в АХЛ, а впоследствии обменял в «Каролину».