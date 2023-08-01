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Сегодня, 13:27

Кузнецов заявил, что узнал о возможном обмене из «Вашингтона» в СМИ

Виталий Косик
Корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов высказался о возможном обмене в другую команду. Форвард сообщил, что узнал об этом из прессы.

«Я сам из прессы узнал об этом. Мне постоянно скидывают фотки, то в одну команду перехожу, то еще куда-то. А я сам особо и не знаю. К сожалению, в хоккее так происходит, что ты зависим от них. Надеюсь, все будет хорошо, и получится в хоккей поиграть еще немножко. Куда отправят, туда поеду», — заявил Кузнецов в видео, которое опубликовано в Telegram-канале «Трактора».

Ранее Кузнецов вошел в список главных кандидатов на обмен в НХЛ по версии Sportsnet.

Кузнецов стал лучшим ассистентом «Вашингтона» в сезоне-2022/23. Всего 31-летний россиянин сыграл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков. В прошедшем сезоне «Вашингтон» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф НХЛ.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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