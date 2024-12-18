Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 17:21

Ламорелло: «Ларионов мог бы стать главным тренером в НХЛ прямо сейчас, если бы этого захотел»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Telegram Дзен

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло, 28 лет занимавший этот пост в «Нью-Джерси Дэвилз», в интервью обозревателю «СЭ» высказался о трехкратном обладателе Кубка Стэнли, двукратном олимпийском чемпионе, члене Тройного золотого клуба, а сейчас главном тренере нижегородского «Торпедо» Игоре Ларионове.

 — Вы отлично знаете Ларионова, хоть никогда в своих командах с ним не пересекались. Вас не удивило, что он в 60 лет захотел стать тренером? И, по-вашему, он мог бы занять эту должность и быть в ней успешным в клубе НХЛ?

 — Думаю, он мог бы стать главным тренером в НХЛ прямо сейчас, если бы этого захотел и был в этом заинтересован. Есть причина, почему его называют Профессором. Ларионов чрезвычайно умен, его хоккейное чутье зашкаливает. Он знает и видит игру, любит работать с молодыми хоккеистами. Да и с теми, кто постарше.

А насчет 60 лет... Это просто число, не более того. В хоккее нет ничего, чего Игорь не мог бы достичь, если бы хотел. У него есть все, начиная с интеллекта, продолжая здравым смыслом и заканчивая тем, что он хороший человек, который заботится об окружающих людях и может с ними общаться.

Александр Могильный, Вячеслав Фетисов и&nbsp;Лу&nbsp;Ламорелло. «Предлагал Фетисову сбежать под покровом ночи на самолете. Но он отказался». Эксклюзив с легендарным генменеджером Ламорелло
1
Игорь Ларионов (хоккей)
Лу Ламорелло
Читайте также
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Рудковская назвала главного фаворита чемпионата России-2025
Боец Иван Емельяненко получил полтора года тюрьмы
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
«C Дзюбой все закрыто, об отставке не думал». Карпин рассказал, как чувствовал себя в сборной России
Сегодня
Вчера
Неделя